Nel materano delle vere eccellenze per il Carnevale! I dettagli

L’Associazione Anima Voice si distingue come una delle eccellenze del Carnevale Ferrandinese.

Come fa sapere l’Amministratore Org. di Promozione Turistica “LA CITTADELLA”, Enzo Scasciamacchia:

“Nella manifestazione di domenica 19 febbraio, il concerto corale dei bambini, nel suggestivo chiostro dell’antico Monastero di Santa Chiara, mostra il meglio di sé, con la direzione della Maestra Mariella Allegretti e con la sua Presidente Marisa La Guardia, hanno offerto uno spettacolo a dir poco entusiasmante, coinvolgendo grandi e piccini in canti a tema carnevalesco, dimostrando l’intenso lavoro che svolgono tutto l’anno.

Un impegno che sviluppano a favore di concerti in tutta la regione ed oltre, non solo con bambini ma soprattutto con adulti appassionati del “Bel Canto”, ampio il loro repertorio, dall’Opera al grande Classico, al Pop ed anche al Gospel, ma soprattutto al canto religioso, fiore all’occhiello, che li distingue per la loro bravura e grande coinvolgimento.

Molto suggestive le loro rappresentazioni, che invogliano il pubblico a partecipare in ogni loro concerto, vasta la loro gamma vocale, tra bassi, soprani, contralti e voci bianche, non mancano i solisti, che completano le varie melodie proposte.

D’altronde, la denominazione dell’associazione “Anima Voice” dimostra tutto il suo intendo, cantare con l’anima e non solo con la voce… i nostri migliori complimenti”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)