Nel materano cresce l’attesa per l’arrivo degli artisti ospiti delle famiglie: ecco il progetto

Rotondella è in trepidante attesa per l’arrivo degli artisti selezionati che saranno ospitati presso le famiglie nell’ambito del Progetto di Comunità di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 “Rotondella e la sua gente – People and Landscapes” promosso dall’associazione culturale Le Vorie con Fondazione Matera Basilicata 2019 e il patrocinio del Comune di Rotondella.

Ester Adele Colombo, Giulio Locatelli, Marisa Merlin, Agostino Rampino sono stati selezionati da una giuria d’eccezione formata da:

Ignazio Fresu;

Gianfranco Ferroni;

Valeria Arnaldi.

Un fitto programma che dal 13 al 19 Gennaio terrà impegnati i cittadini nei laboratori d’arte promossi dagli artisti all’interno di Palazzo Ricciardulli.

Una settimana ricca di eventi e momenti di condivisione con lo svolgimento di quattro workshop rispettivamente dedicati:

alla carta;

alla realizzazione di un arazzo “Flying Carpet”;

a una installazione dal titolo “Benvenuti”;

a un laboratorio di stampa serigrafica.

Le associazioni Rotondella Greeters, Basilicata Adventure, Fidas Rotondella e Rainbow Dance, guideranno gli ospiti alla scoperta del territorio, delle danze tradizionali e delle persone, con la collaborazione della parrocchia.

Rosanna Persiani, presidente de Le Vorie, ha affermato:

“Ringraziamo il gran cuore dei rotondellesi per la riuscita dell’iniziativa, le imprese che ci hanno sostenuto senza indugi e le attività di ristorazione nelle quali si svolgerà “a cena con l’artista”.

Le aziende agricole offriranno un pacco di benvenuto alle famiglie che si occuperanno del vitto e altre famiglie forniranno un alloggio.

Un vero e proprio coinvolgimento comunitario che servirà a incrementare l’idea della partecipazione collettiva e della condivisione tesa a valorizzare tutto il bello e il buono che c’è a Rotondella”.

Di seguito il Programma dettagliato

Lunedì 13 Gennaio – Arrivi e sistemazione presso le famiglie ospitanti

ore 16:00: Passeggiata nel Borgo – Greeters Rotondella;

ore 20:00: BUFFET DI BENVENUTO di Fidas Rotondella c/o canonica di Sant’Antonio.

Martedì 14 Gennaio – Workshop 9:00-13:00; 14:00-16:30

A CENA CON L’ARTISTA: TRATTORIA LE LAMIE

Mercoledì 15 Gennaio – Workshop 9:00-13:00; 14:00-16:30

DANZA CON RAINBOW DANCE;

FESTA DI COMUNITA’c/o PALESTRA COMUNALE.

Giovedì 16 Gennaio – PASSEGGIATA CON BASILICATA ADVENTURE (ore 11:00)

15:00- 18:00: Workshop Pomeridiani;

Fuoco di sant’Antonio;

CENA IN PIAZZA.

Venerdì 17 Gennaio – Workshop 9:00 -13:00; 14:00-16:30

A CENA CON L’ARTISTA: IL PAGO

Sabato 18 Gennaio

Vernissage e focus (ore 18:00) con la partecipazione di:

Ignazio Fresu;

Valeria Arnaldi;

Gianfranco Ferroni.

A CENA CON L’ARTISTA: La MANGIATOIA

Domenica 19 Geannaio

Saluti e partenze.