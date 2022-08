Nel materano anziano cade in casa: ambulanza giunge dopo oltre un’ora! La denuncia di questo comune

Il gruppo di minoranza di San Mauro Forte (MT) ha proceduto ad una segnalazione riguardo alla mancanza di un’ambulanza del 118.

Ecco cosa aveva scritto in proposito:

“Si segnala con estrema preoccupazione una problematica riguardante il funzionamento della locale postazione di 118.

Con frequenza ormai quotidiana, l’ambulanza di San Mauro Forte viene spostata presso il PPI di Stigliano, dove a poca distanza è già presente altro presidio medicalizzato del 118, oltre che una postazione di guardia medica.

A causa di tale delocalizzazione è accaduto più volte che, di fronte a casi di necessità dell’intervento del 118, l’ambulanza di San Mauro F. non era in loco e si è dovuto attendere l’intervento dei soccorsi provenienti da altre postazioni ben più lontane, implicando durate maggiori nelle tempistiche di intervento.

Nonostante la questione sia stata posta telefonicamente al Responsabile regionale del 118 e verbalmente in sede di Conferenza dei sindaci, presso il comune di Matera nel giorno 29 luglio 2022, non si sono riscontrati miglioramenti.

Si richiede pertanto di conoscere i motivi di questi assidui spostamenti dell’ambulanza e di ripristinare quanto prima il corretto funzionamento del servizio al fine della tutela della salute pubblica di questo Comune”.

In risposta l’amministrazione comunale dice di aver provveduto a segnalare questa spiacevole situazione:

“Già da settimane abbiamo interpellato le autorità competenti per questo disservizio.

Nei prossimi giorni seguirà una campagna di sensibilizzazione sull’argomento”.

La denuncia giunge anche dal sindaco di San Mauro Forte, Nicola Savino:

“Non è ammissibile che, con frequenza quotidiana, l’ambulanza in dotazione alla postazione 118 di San Mauro Forte venga spostata presso il PPI di Stigliano dove, oltre a una postazione di guarda medica, è già disponibile ed operativa un’altra ambulanza medicalizzata, facendo così rimanere completamente scoperto il nostro presidio”.

Non a caso proprio ieri per un anziano caduto in casa si è dovuti attendere oltre un’ora per l’arrivo di un’ambulanza dalla postazione di Irsina.

