Nel materano, a 88 anni, perde tutto in un incendio: “La nostra solidarietà, speranza per la nostra straordinaria Nonna”! Questo l’appello

“Cari amici, oggi voglio parlare di una situazione che mi ha toccato profondamente”.

Esordisce così il Sindaco di Tursi, Salvatore Cosma, che aggiunge:

“Ho visto qualche settimana fa bruciare un appartamento nel Palazzo Storico dei Brancalasso di una Donna, mamma, e nonna straordinaria di Tursi che tanti sacrifici di una vita ha visto andare in fumo in un attimo.

Ho visto i suoi occhi piangere di dolore, e sentirsi impotenti di fronte a quel disastro è stata un’esperienza che non augurerei a nessuno.

Ciò che ha colpito tutti è stato il racconto di questa Donna meravigliosa, di 88 anni, che, nonostante il pericolo, ha avuto il coraggio di provare a spegnere le fiamme con le proprie mani.

Un gesto di coraggio, di sacrificio, di amore per la propria casa e per la propria vita.

Purtroppo, quelle fiamme si sono rivelate troppo forti e incontrollabili, diventando alte 5 metri e divorando tutto ciò che c’era dentro.

Ma c’è ancora una speranza, una speranza che risiede nella solidarietà di tutti noi ed io credo molto nella bontà di ognuno di voi.

Vi chiedo umilmente di contribuire con una piccola somma, anche solo un euro, che per ognuno di voi potrebbe sembrare insignificante, ma per la nostra straordinaria Nonna di grande aiuto.

Ogni donazione sarà, se lo ritenete opportuno, documentata dal figlio Vincenzo e molto apprezzata dalla famiglia.

Vi ringrazio in anticipo per la vostra generosità e il vostro sostegno in questa difficile situazione.

L’IBAN sul quale effettuare le donazioni è:

IT45A0306967684510334553809, intestato a Spadafora Vincenzo figlio della nostra straordinaria Donna.

Mettete il cuore oltre , ogni piccolo gesto donerà un sorriso”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)