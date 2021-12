Nei sassi di Matera straordinaria scoperta di 4 bellissime chiese rupestri! Ecco l’evento di presentazione

Lunedì 20 Dicembre alle ore 10:00 presso la Sala Mandela del Comune di Matera in Via Aldo Moro sarà presentata per la prima volta la Straordinaria scoperta di quattro chiese rupestri inedite nei Sassi di Matera e altre importanti novità sul tema.

Parteciperanno:

il Sindaco di Matera Domenico Bennardi;

l’Assessore ai Sassi e alla Cultura Tiziana D’Oppido;

Gli autori delle scoperte (avvenute nel corso del 2021, e finora mantenute riservate): Raffaele Paolicelli, Francesco Foschino, Marco Pelosi, Gianfranco Lionetti.

Al termine della conferenza, sarà inviata la cartella-stampa digitale comprensiva delle immagini.

La conferenza è riservata alla stampa.

Il medesimo argomento sarà oggetto di un incontro pubblico aperto alla cittadinanza, organizzato dall’Associazione Antros (editore rivista Mathera), in data Mercoledì 22 Dicembre alle ore 18:00, presso l’Istituto Sant’Anna, in coincidenza con l’annuale consegna dei Premi Antros ai vincitori, come sarà esposto nell’occasione.

