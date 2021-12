Nei giorni scorsi intere zone del materano senza acqua: ecco i risultati dell’incontro tra Prefetto, Acquedotto e sindaci

Ieri, Martedì 7 Dicembre 2021, presso questo Palazzo del Governo, il Prefetto di Matera, Dott. Sante Copponi, ha ricevuto i rappresentanti di Acquedotto Lucano s.p.a., l’Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata, i Vigili del Fuoco e dei Comuni di:

Pomarico (MT),

Miglionico (MT),

Grassano (MT).

Il Prefetto, su richiesta del Sindaco di Pomarico, ha richiesto tale incontro per discutere, insieme alle autorità sopraindicate, delle problematiche avvertite dai Comuni in merito all’erogazione idrica nei giorni scorsi, quando a seguito di un evento franoso, l’intera collina materana è rimasta priva di approvvigionamento idrico.

L’occasione è stata utile anche per discutere di problematiche di carattere generale e riguardanti la fragilità del territorio, la vetustà della rete idrica e i problemi di rottura delle tubature che si presentano frequentemente creando disagi alla popolazione.

Dopo un’ampia e dettagliata disamina delle anzidette problematiche, il Prefetto di Matera ha invitato Acquedotto Lucano s.p.A. ad operare in futuro, nelle more di un efficientamento strutturale del proprio modello operativo di intervento, per implementare da subito la risposta operativa accentuando il rapporto con i Sindaci, soprattutto nella fase acuta dell’emergenza e durante la fase dell’intervento, per ogni positivo confronto operativo.

Il Prefetto ha ribadito quindi l’importanza di rafforzare i sistemi di comunicazione sia con i cittadini, rafforzando il call center, sia con i Sindaci mediante l’istituzione di una linea telefonica dedicata.

Il Prefetto ha invitato l’ente Acquedotto da subito a prevedere l’implementazione del proprio modello operativo commisurandola in particolare alle procedure di allertamento proprie del sistema di protezione civile ( stato di attenzione giallo, arancione e di allarme rosso) in modo intervenire in tali situazioni con maggiore tempestività ed efficacia.

Il Prefetto al termine dell’incontro ha ringraziato tutti gli intervenuti per il confronto costruttivo e collaborativo, confermando l’utilità della collaborazione interistituzionale al fine di affrontare le problematiche che connotano il territorio della provincia e assicurando che seguirà direttamente l’evoluzione delle problematiche affrontate e l’attuazione degli interventi richiesti da parte di Acquedottto lucano anche convocando ulteriori apposite riunioni.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)