Navette da Matera per l’aeroporto di Bari: “Anacronistico avere oggi solo quattro corse”. Ecco le ultime notizie

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione a maggioranza in consiglio dell’ordine del giorno a mia prima firma firma in cui a gran voce abbiamo chiesto al Presidente Bardi e alla Giunta regionale l’impegno di porre in essere tutti gli atti utili per prevedere almeno il raddoppio delle attuali navette che collegano Matera all’aeroporto di Bari e per l’attivazione di un collegamento ferroviario diretto A/R Matera Bari delle Fal.

Chiederò immediato incontro con l’assessore Merra per definire tempi e modalità di attuazione.”

Lo dichiara il Consigliere Regionale Luca Braia, capogruppo Italia Viva – Renew Europe, che aggiunge:

“Si deve assolutamente prevedere, nel più breve tempo possibile almeno il raddoppio delle attuali quattro uniche navette che collegano Matera all’aeroporto di Bari Palese “Karol Wojtyla”.

La Regione Basilicata deve poter offrire un miglior servizio di collegamento per la città di Matera, meta di migliaia di turisti provenienti dall’estero e dalle altre regioni italiane.

Inoltre, si deve lavorare per attivare, anche in via sperimentale, un collegamento ferroviario diretto A/R Matera Bari delle Fal.

Il sistema di trasporto, che in particolare interessa la città di Matera da e verso la Puglia con particolare importanza rivestita proprio dall’aeroporto di Bari che, per distanza, è da considerarsi aeroporto della Città dei Sassi a tutti gli effetti, deve poter avere un servizio adeguato alla già Capitale Europea della Cultura e all’apporto turistico che essa porta.

È anacronistico avere oggi solo quattro corse, come abbiamo denunciato nei giorni scorsi, insufficienti per offrire un collegamento efficiente aereo-bus da Bari verso Matera e viceversa.

Migliore e continuativo sarà il servizio, vitale per tutto il sistema turistico e alberghiero della Città dei Sassi, migliore sarà l’apporto economico e di sviluppo per la Basilicata intera, compresi i tanti cittadini pendolari che lavorano nella vicina Bari oltre che per potersi agevolmente spostare da Matera verso ogni destinazione.

Auspichiamo si lavori, infine, anche ad un accordo con Aeroporti di Puglia per inserire il nome “Basilicata” in quello dell’aeroporto di Bari”.a

