Motor France e Citroen sempre più vicine ai lavoratori e alla sostenibilità con i loro veicoli elettrici di ultima generazione!

Il settore dei veicoli commerciali elettrici sta vivendo una metamorfosi significativa grazie all’avanzamento delle tecnologie sostenibili.

La svolta green per questi veicoli è sospinta non solo da una maggior presa di coscienza in tema di sostenibilità ambientale ma anche dalla possibilità offerta in termini di riduzione dei costi.

Il “Risparmio Energetico” è infatti un invito a riflettere sulla centrale questione dei consumi e, in particolare, sul ruolo preponderante che la mobilità urbana svolge nella crescita esponenziale di tali consumi e costi in termini ambientali, i quali gravano pesantemente sulla collettività.

Citroën si è inserita in tale scenario in maniera naturale e coerente, con il progetto “Citroën Drive All Electric”, consolidando il suo costante impegno nel processo di transizione energetica.

Questa importante sfida è stata accolta dalla concessionaria Motor France, azienda con 4 sedi sul territorio.

In continua evoluzione e crescita, anche grazie alle 46 persone che vi lavorano, è da sempre pronta a soddisfare tutte le aspettative sia dei clienti che del mercato in termini di prestazioni, affidabilità e sicurezza.

La Concessionaria, valido e consolidato punto di riferimento su tutto il territorio, soddisfa tutte le esigenze di mobilità con veicoli elettrici e non solo, offrendo l’opportunità di discutere sui veicoli della gamma elettrica del Brand, enfatizzando i vantaggi di un’esperienza di guida elettrica senza preoccupazioni, resa accessibile a tutti grazie a un piano finanziario che include la ricarica domestica.

Infatti, oltre a contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2, i veicoli elettrici offrono i seguenti vantaggi:

Costi ridotti, grazie agli aiuti statali, ai vantaggi fiscali e alla riduzione dei costi di utilizzo;

Maggiore comfort, grazie al silenzio e all’assenza di vibrazioni e odori;

Una maggiore libertà, dato che è possibile accedere a zone di traffico limitato e alla rete pubblica di ricarica e parcheggio.

L’elettrificazione sta rapidamente diventando la migliore soluzione per proteggere la libertà di mobilità.

Tra gli ultimi modelli commerciali Citroën propone la Citroën ë-Berlingo Elettrico ma l’offerta è ben più ampia.

Per conoscere tutte le novità del marchio e consumare un buon caffè, Motor France ha allestito anche l’angolo “convivialità” Citroën, per discutere della vasta gamma di offerte in totale serenità.