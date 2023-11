Morte Giulia: trovato e arrestato l’ex fidanzato Filippo Turetta! I dettagli

Filippo Turetta è stato fermato e arrestato in Germania, dove ha terminato la sua corsa con la Grande Punto ripresa dalle telecamere di mezzo Nordest.

Era in fuga da una settimana.

Sabato il corpo della sua ex fidanzata, Giulia Cecchettin, è stato trovato vicino al lago di Barcis, in Friuli.

Come racconta ilcorrieredelveneto, “Filippo Turetta è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica.

Massimo il riserbo degli investigatori circa il luogo in cui si trovava.

Si è conclusa così la fuga disperata di Filippo Turetta, 22 anni studente universitario padovano che Sabato 11 Novembre ha presumibilmente ucciso la ex fidanzata Giulia Cecchettin che lo respingeva da mesi.

Filippo verrà presto trasferito nelle carceri italiane.

La latitanza del giovane è iniziata nella notte tra Sabato e Domenica, dopo l’aggressione a Giulia nella Quinta strada della zona industriale di Fossò.

Sembrerebbe che lì l’aggressore abbia massacrato Giulia pare con un coltello, poi che l’abbia caricata in auto ed è scappato.

Pare che il ragazzo sia fuggito con il corpo di Giulia nel bagagliaio.

Il corpo di Giulia è stato trovato in una scarpata poco lontano dal lago di Barcis, poi Filippo è passato per Cortina, l’Austria e probabilmente è stato fermato in Germania.

Gli viene contestato il reato di omicidio, l’aggravante della premeditazione aprirebbe per lui il carcere a vita.

Dice l’avvocato della famiglia Turetta:

‘Siamo stati informati, ho avvisato i genitori, troppo presto per fare qualunque commento'”.