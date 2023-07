Montescaglioso: una giornata di grande divertimento per la seconda edizione di questo torneo! I dettagli

A Montescaglioso tanto divertimento e tanti bambini sono gli ingredienti del successo della terza edizione del 3vs3 baby, riservato alla categoria esordienti, e primi calci al torneo di futsal disputato presso il campetto dei Frati Cappuccini di viale Belvedere nello scorso fine settimana, organizzato e ideato da Nicola Suglia in collaborazione con Franco e Giuseppe Eletto.

Le squadre a vincere le finali sono state:

Onana Juvinter, per la categoria 2011, che si è aggiudicata la terza edizione del torneo battendo il team Italian Soccer,

FC. Inter, per la categoria 2015, che ha battuto la squadra denominata Fridd e frev.

Ecco tutte le squadre che hanno partecipato al torneo, alcune con nomi di fantasia altre con i nomi dello sponsor: Cat.2011 U piatt pront junior, I 3 taralli, Aston BirraF.C. Lucertole, Giocatori di QuartiereI 3 Montesi, Italian Soccer, Onana juvinter

Cat.2015 F.c. Juventus, Fridd e Frev, F.c. Inter

A premiare le squadre vincitrici, Nicola Suglia e le sue figliolette, entusiaste come il padre nel far divertire i bambini.

Una giornata di grande divertimento per la seconda edizione del torneo di futsal 3vs 3 baby.

Al torneo hanno preso parte in totale 11 squadre suddivise per fasce di età: 8 nella categoria under 2011 e 3 in quella 2015; squadre composte da 4-5 atleti, per un totale di circa 50 ragazzi, tutti premiati con le medaglie offerte dall’associazione Atlas.

Ci fa sapere l’organizzatore dell’ evento sportivo Nicola Suglia:

“Il torneo è stato molto seguito e apprezzato da genitori e pubblico, il torneo è stato capace di richiamare tanti giovanissimi atleti.

Con l’associazione sportiva Atlas abbiamo promosso tanti tornei per quest’estate 2023.

Il 3vs3 baby è stato uno di questi, senza tralasciare il campus estivo che ha visto impegnati altri cinquanta bambini per un totale di circa 100 iscritti.

Inoltre, proprio con il campus, abbiamo ideato un torneo interno per tutti i partecipanti riservato alle categorie 2009/2011-2012/2014-2015/2018, che svolgeremo nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 17,45 alle 19,45 in concomitanza con il tradizionale e storico torneo San Rocco che partirà lunedì dalle ore 20.00, riservato ai grandi con 12 squadre iscritte e successivamente con il torneo tutto in una notte sotto le stelle, giunto alla quattordicesima edizione.

Novità è il torneo tutto in una notte 3vs3 per i bambini, che si terrà il 6 agosto dalle ore 18.00 a serata inoltrata.

Per il momento, questa nostra scommessa sembra dare buoni numeri in termini di iscritti e pubblico, per una città da sempre appassionata di sport.

Proprio per questo abbiamo allargato la nostra idea di socializzazione e divertimento, anche al torneo 6vs6, dando spazio agli adulti e ad un torneo, quello dedicato a San Rocco, da sempre amato e sinonimo di montesità, dopo un paio di anni di assenza, devo dire che la risposta della città è stata ottima, a dimostrazione della grande voglia di futsal e divertimento.

Voglio ringraziare tutto lo staff Atlas, in particolare Franco e Giuseppe Eletto per l’impegno profuso per la realizzazione di tutti i tornei e per il lavoro che svolgono quotidianamente per permettere tutto ciò.

Un ringraziamento anche a tutti gli sponsor, ai genitori che sostengono le squadre dai baby ai senior, e a tutti coloro che credono in noi, specialmente ai bambini ed agli adulti che, con tanta voglia e determinazione, sono scesi e scenderanno in campo”.a

