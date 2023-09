Montescaglioso, Sport: dopo 40 anni, ritorna un bel derby! I dettagli

Un grande in bocca al lupo a tutte le associazioni sportive del territorio montese da parte dell’assessore allo sport Pietro Buonsanti e da tutta l’amministrazione comunale:

“Parlando di sport e più precisamente di calcio, innanzitutto vorrei evidenziare il fatto che la brutta notizia della mancata iscrizione dell’ASD Montescaglioso calcio in Eccellenza è per noi un grande dispiacere: il presidente Angelo Raffaele Oliva per ben cinque anni ha fatto grossi sacrifici per mandare avanti la squadra di eccellenza che si era salvata sul campo ai playout.

Purtroppo quest’anno i colori biancazzurri montesi nel massimo campionato lucano non ci saranno più.

Ringrazio la società presieduta da Oliva per tutto quello che ha fatto; chissà che un giorno tale società oppure altre presenti a Montescaglioso possano ritornare nella serie A lucana.

La cattiva notizia però della mancata iscrizione in Eccellenza viene ricompensata dal ripescaggio in prima categoria di ben due società montesi: la Polisportiva Libertas Montescaglioso che l’anno scorso dopo tante situazioni sfortunate era retrocessa in seconda ma che è stata ripescata e l’Ideale che ha partecipato al campionato di seconda categoria classificandosi a metà classifica al settimo posto che ha usufruito anch’essa del ripescaggio.

Quindi la nota positiva è che ci sarà un bel derby che ritorna nella città dell’Abbazia dopo oltre 40 anni, precisamente dal 1979-80 quando si sfidavano per l’accesso nella massima categoria lucana l’FC Montescaglioso e la Meazza in un derby molto sentito dai tanti appassionati montesi.

Erano i tempi in cui le gradinate del comunale s’ infuocavano con migliaia di spettatori sugli spalti dando vita ad una festa dello sport e ad una stracittadina molto amata da tutti.

Il campionato poi fu vinto dall’ FC e a distanza di tanti anni sono sicuro che anche questa volta le emozioni non mancheranno regalandoci giornate di festa collettiva.

Derby che anche questa volta sarà sicuramente corretto e che non deve far mancare quel rispetto, quella stima ed amicizia tra le due squadre e tra le due tifoserie sugli spalti con una bella festa del calcio.

Intanto vorrei sottolineare che l’amministrazione comunale e l’assessorato allo sport sono sempre vicini e sostengono le associazioni sportive: non a caso, con l’intervento effettuato l’anno scorso al campo sportivo comunale è stata rinnovata l’omologazione del campo per altri 5 anni.

I rapporti con la federazione Lucana della Lega nazionale dilettanti di Basilicata sono sempre ottimi e come ho già detto in federazione sin da ora c’è la disponibilità del nostro campo sportivo per eventuali rappresentative, manifestazione e spareggi come la finale dello scorso anno del campionato di promozione tra San Cataldo e Sant’Arcangiolese .

Faccio un grande in bocca a lupo alle due società e a tutti i ragazzi.

Già da ora in città non si fa che parlare di derby già molto atteso da tutti, come non accadeva da anni.

Ma gli auguri sono rivolti a tutti gli addetti ai lavori, società, associazioni sportive, atleti, dirigenti, staff, sponsor che gravitano intorno allo sport montese da sempre volano di aggregazione e cultura sportiva.

Vorrei fare a tutti un augurio di un buon inizio degli allenamenti e dei campionati con l’obiettivo di raggiungere tutti gli obiettivi da ognuno di voi prefissati e di migliorare quelli dello scorso anno.

Tramite lo sport la nostra comunità ha visto nuovamente Montescaglioso alla ribalta nazionale con il nostro atleta di Kickboxer Romualdo Fuoco che ha vestito la maglia della nazionale italiana dopo un altro Atleta Montese Michele Dichio, sempre per quanto riguarda questo sport, e la pluri campionessa olimpionica Lidia Mongelli nel trial.

L’amministrazione comunale è orgogliosa dei risultati raggiunti in questi anni dalle nostre società e dai nostri atleti tanto da diventare nuovamente una della maggiori città lucane d’interesse regionale e non solo.

Da notificare anche l’incremento degli iscritti di molto aumentato anche dopo la pandemia nelle varie discipline sportive che variano dal calcio ,basket, volley e tante altre associazioni e dei vari atleti locali che attraverso lo sport hanno dato lustro allo sport Montese e alle proprie società e a tanti atleti montesi che militano in altre realtà .

L’ambiente sportivo che può essere un palazzetto o un Campo da calcio rappresenta non solo una forma di crescita fisica ma anche culturale per giovani e meno giovani.

L’umiltà, l’impegno ed il rispetto delle regole, nonché il rispetto delle nostre stesse strutture sportive sono cose che hanno sempre contraddistinto la nostra comunità.

Le soddisfazioni sono sicuro che verranno perché con il lavoro, le buone maniere, il buon senso ed il rispetto reciproco continueranno ad essere da volano per un settore come quello sportivo che a Montescaglioso è nuovamente in forte crescita.

In qualità di assessore il mio impegno sarà quotidiano".

