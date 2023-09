Montescaglioso, pensiline alle fermate degli autobus: “è oltre un anno che si fa questa richiesta pubblicamente”! La denuncia

“LA PENSILINA CHE NON C’È!”.

Così denuncia il Pd Montescaglioso:

“Il percorso e le fermate da e per Matera subiscono variazioni in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico, ma nulla, neanche un accenno sulle pensiline!

È oltre un anno che si chiede pubblicamente, e con interrogazioni in consiglio comunale, di posizionarle alle fermate degli autobus, ma tanti BLA, BLA, BLA in risposta alle nostre interrogazioni e come risultato delle pensiline? Neanche l’OMBRA!!!

Il disagio che denunciamo è grande, quanto ancora si dovrà aspettare?

Per non parlare del disagio dei cittadini del centro storico, zona belvedere ed altre zone del paese NESSUNA FERMATA e NESSUNA NAVETTA come promesso in campagna elettorale, ne tanto meno un ritorno della Fermata in Piazza Roma.

Quando si penserà al bene di tutti i cittadini?”.

