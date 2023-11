Montescaglioso: otto donne, vittime di femminicidio, al centro dello studio di questi studenti. L’iniziativa e le foto

Ieri, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle Donne, i ragazzi delle classi Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado IC Palazzo Salinari, presso la Sala del Capitolo dell’Abbazia di Montescaglioso, hanno presentato gli elaborati realizzati per approfondire questa tematica così importante.

Spiega il sindaco Vincenzo Zito:

“Nello specifico, i ragazzi hanno studiato la figura di otto donne che nel corso della storia sono state vittima di femminicidio.

Hanno partecipato ai lavori in rappresentanza dell’Amministrazione il Presidente del Consiglio Comunale Donato Ditaranto e gli Assessori Francesca Fortunato, Pietro Buonsanti ed Anna Cifrese.

Un ringraziamento particolare va alle insegnanti di Lettere Giulia Bitondo, Antonia Bubbico, Luciana Ditaranto ed Angela Oliva per il lavoro svolto e per l’impegno profuso in questa bella attività.

Un plauso ai ragazzi per il loro impegno ed un ringraziamento per aver voluto donare al Sindaco e agli uffici comunali una scarpetta rossa simbolo del 25 novembre, realizzata con la tecnica dell’origami”.

Ecco le foto.