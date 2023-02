Montescaglioso, manca poco al Carnevale: Amministrazione in campo per contrastare l’uso di alcol. I dettagli

“Per un Carnevale da ricordare, non perderti in un bicchiere d’alcol“.

Questo il messaggio che lancia il Sindaco di Montescaglioso, Vincenzo Zito, a poche ore dal grande evento culturale e sociale che rappresenta la 64° Edizione del Carnevale Montese.

Il Primo cittadino precisa:

“l’Amministrazione Comunale, insieme alla Consigliera con delega all’Educazione alla Salute Prevenzione e Sensibilizzazione Annunziata Difesca ed in collaborazione con le Associazioni di Protezione Civile Anpas e Croce Amica, Pro Loco ed Ass. Antiracket Falcone-Borsellino, intende promuovere una campagna di sensibilizzazione contro l’uso di bevande alcoliche.

Il nostro Carnevale, in particolare questo che ci accingiamo a festeggiare dopo anni di silenzio, sarà una festa grandiosa: luci, musica, maschere e spettacolari carri allieteranno le varie serate e vedranno le nostre strade piene di gente, pertanto, non abbiamo bisogno di altro per poterci divertire!

L’invito a non bere sostanze alcoliche è rivolto soprattutto alla fascia d’età 13-24 anni, in cui anche una dose alcolica minima può provocare danni agli organi interni e portare velocemente ad uno stato di ebrezza che farebbe perdere il senso della realtà.

Si ricorda inoltre il divieto assoluto di vendita o somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di 18 anni.

Assolutamente vietato, poi, mettersi alla guida dopo aver assunto alcolici, cerchiamo di evitare abusi che possano mettere a repentaglio la nostra e la vita di altre persone.

Certi della vostra collaborazione e del vostro senso di responsabilità, rispettando delle semplici regole, non ci resta che augurare un felice e sano Carnevale a tutti”.

