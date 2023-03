Montescaglioso: la squadra può ancora farcela e continua ad allenarsi assiduamente. In bocca al lupo

Quando manca solamente una partita alla conclusione del campionato, il Montescaglioso è ultimo in classifica, ma a due punti dalla penultima.

La matematica, insomma, ancora non la condanna.

È per questo motivo che tutto l’ambiente continua a nutrire seppur una flebile speranza e continua ad allenarsi assiduamente con i suoi ragazzi.

Domenica si gioca al comunale, arriva la capolista Corleto Perticara coinvolta per la vittoria del campionato.

Si assisterà quindi ad una partita interessante.

Cicorella punta soprattutto sui giovanissimi del vivaio quei ragazzi che proprio ieri hanno vinto il campionato allievi provinciali e che anche in prima categoria stanno dimostrando il proprio valore.

In particolare l’ultimo in ordine cronologico che ha esordito proprio domenica a Vietri come il promettente centrocampista Raffaele Giannotta, ma anche come chi ha già esordito nel girone di andata come Matarazzo, Tafuno, Bernalda, Canterino, Silvaggi, Mazzoccoli.

Loro come tutti i ragazzi stanno frequentando gli allenamenti dice il presidente Nunzio Locantore.

Inoltre speriamo di recuperare per Domenica altri atleti al rientro tra squalifiche ed infortuni.a

