Montescaglioso: eletto il nuovo direttivo di questa associazione che da sempre opera per il bene della città! Auguri di buon lavoro

In seguito all’Assemblea dei soci Pro Loco, riunitasi domenica 20 novembre 2022 presso la Sala Consiliare, si è provveduto all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo dell’associazione dove è stato eletto all’unanimità dai soci il gruppo composto da 7 membri a cui sono state affidate le seguenti cariche:

il Presidente è il giovanissimo Valentino Didio, da sempre appassionato degli usi e costumi del nostro paese e già noto per la divulgazione dei nostri folclori;

Antonietta Tralli nella carica di Vicepresidente;

Antonello Venezia Tesoriere;

Domenico Venezia Segretario;

i tre consiglieri, Aldo Dell’Aglio, Grazia Martinelli e Grazia Salluce, quest’ultima rivestirà anche la carica di OLP (Operatore Locale di Progetto).

La presentazione ufficiale del nuovo direttivo si è tenuta giovedì 24 novembre 2022 dinanzi alle cariche istituzionali, tra cui il Sindaco di Montescaglioso Vincenzo Zito, che ha accolto il nuovo gruppo nella Casa Comunale e nel suo intervento ha sottolineato la vicinanza di tutta l’amministrazione all’associazione, delineando la volontà di agire in sinergia per favorire la promozione del territorio ricordando, inoltre, il ruolo istituzionale che hanno le Pro Loco all’interno della macchina amministrativa e della funzione di rilievo che questa può avere attraverso la cura e la valorizzazione della sua storia, cultura e tradizione.

Il neo Presidente Valentino Didio ha ringraziato l’amministrazione per l’accoglienza e ha espresso riconoscenza verso il nuovo gruppo che assieme ai soci ha riposto in lui fiducia permettendogli di ricoprire un ruolo di estrema importanza.

Didio ha affermato di essere a completa disposizione della comunità intera e si impegna a far ritornare attiva la Pro Loco di Montescaglioso che negli ultimi anni, anche a causa della pandemia, ha patito un momento di stasi.

La Vice Presidente Tralli ha condiviso, con i partecipanti alla presentazione, la volontà di far arrivare ai cittadini montesi tutto l’impegno profuso e mostrato in questi mesi di organizzazione e l’entusiasmo che ha caratterizzato questi primi incontri di confronto e valutazioni ringraziando la consigliera Francesca Mazzoccoli per il supporto e la preparazione a quello che oggi è stato messo in atto.

I ringraziamenti sono estesi anche al Vicesindaco Rocco Oliva per il suo impagabile sostegno.

Il nuovo direttivo intende, inoltre, ringraziare il Presidente uscente Claudio Lapenta e tutto il precedente direttivo per l’impegno dimostrato ed i risultati ottenuti durante il loro mandato e in particolare Michele Giannotta, curatore da sempre della comunicazione social e Rocco D’Elicio, consigliere regionale Pro Loco UNPLI Basilicata , che, insieme alla consigliera comunale Francesca Mazzoccoli, hanno affiancato e guidato il gruppo in questa transizione e curato l’adeguamento statutario ai sensi della riforma del terzo settore.

Alla serata ha partecipato con estremo orgoglio Nicola Franco, socio onorario e già Presidente della Pro Loco.

Il signor Franco si è complimentato con il Presidente attuale e tutto il gruppo neoeletto, ha augurato loro buon lavoro e ha riferito di essere pronto a dare una mano a tutti affinché la Pro Loco torni ad essere fiore all’occhiello della comunità montese.

Come fa sapere l’Associazione:

“Un particolare ringraziamento va a tutti gli associati che hanno contribuito alla rinascita di questo nuovo direttivo e ci auguriamo che si avvicinino alla Pro loco anche nuove forze ovvero tutti coloro che ci tengono al bene di Montescaglioso.

Questo nuovo corso vede la Pro Loco già al lavoro, sostenendo e collaborando con l’amministrazione comunale per l’organizzazione dei mercatini di Natale che quest’anno saranno allestiti all’interno dell’incantevole Abbazia.

Il primo appuntamento con la continuità e il mantenimento degli usi e costumi montesi è stato fissato per sabato 10 dicembre con il primo dei due appuntamenti della tradizionale SAGRA DELLA PETTOLA, ma ogni sera sarà possibile raggiungere lo stand Pro Loco, sempre all’interno dell’Abbazia, dove sarà avviata la campagna tesseramento per il nuovo anno e dove sarà possibile visionare il programma 2023 che prevede la pianificazione di eventi, mostre, sagre e manifestazioni varie.

IL DIRETTIVO DELLA PRO LOCO È CAMBIATO MA L’OBIETTIVO RIMANE SEMPRE LO STESSO: PROMUOVERE LA CITTÀ”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)