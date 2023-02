Montescaglioso, edilizia scolastica: al via il finanziamento di queste due importanti opere. I dettagli

“Con nota della Regione Basilicata, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ci è stato comunicato il finanziamento di due importanti opere che interesseranno i plessi scolastici ‘Salvo D’Acquisto’ ed ex scuola media ‘Carlo Salinari’“.

È quanto annuncia il Sindaco di Montescaglioso, Vincenzo Zito, che aggiunge:

“Nello specifico, sono previsti interventi pari ad euro 526.404,64 per la riqualificazione ed adeguamento tecnico funzionale per il primo plesso ed euro 2.184.166,64 per la ricostruzione del terzo lotto funzionale dell’ex scuola media ‘Carlo Salinari’.

Al contempo, è stato redatto e sottoscritto apposito cronoprogramma come da obiettivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Tale tempistica indica quale data massima di aggiudicazione dei lavori il 15 settembre 2023 e l’avvio degli stessi entro il 30 novembre 2023.

Inoltre, si ricorda che nelle stesse date altri lavori, relativi ad un precedente finanziamento, interesseranno il plesso scolastico di Via Palermo.

Al fine di evitare il più possibile i disagi alla popolazione scolastica, insieme alla Dirigente Prof.ssa Carmelina Gallipoli saranno valutate tutte le possibili soluzioni.

In conclusione si ringrazia l’Ufficio Tecnico Comunale, i professionisti che hanno contribuito alla realizzazione dei progetti tra cui l’Arch. Raffaele Casamassima ed il Vice Sindaco Rocco Oliva per il costante e continuo contatto con gli Assessori Regionali Alessandro Galella e Cosimo Latronico”.

