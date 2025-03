Montescaglioso: ecco come si è concluso il derby di alta classifica tra Ideale e Polisportiva

Termina in parità il derby montese di alta classifica, tra Ideale e Polisportiva, un punto che serve a pochissimo a entrambe le compagini vista la classifica.

Partita equilibrata, divertente e ricca di spunti sia tecnici che tattici nonché di foga sportiva, quella giocata sabato pomeriggio al comunale nella stracittadina di Montescaglioso, dove gli atleti scesi in campo non si sono risparmiati in un contesto di sfida sempre leale ,difronte a quattrocento spettatori.

Pronti via dopo un quarto d’ora le due squadre restano in dieci uomini per via di un espulsione a testa ne fanno le spese Montemurro e Passarelli per reciproche scorrettezze

La Polisportiva, dopo aver creato diverse occasioni su cui Cifarelli S. si è superato in almeno un paio di parate la sblocca con Basile al 36′ del primo tempo con il difensore tarantino che porta in vantaggio i suoi con un colpo di testa da posizione defilata.

I biancorossi dell’ Ideale reagiscono con Mastrodomenico in rovesciata ma Cifarelli A; effettua una grande parata.

Nel secondo tempo l’Ideale continua ad attaccare alla ricerca del pareggio trovando alla mezz’ ora del secondo tempo le energie per pareggiare con Mastrodomenico al 32 ‘ su rigore che fissa il match sull’1-1.

Dopo 8’ minuti di recupero il direttore di gara fischia la fine del Derby tra gli applausi del sempre sportivo pubblico montese.

In classifica, l’Ideale sale a 52 punti in seconda posizione e vede allontanare il primo posto complice i due pareggi consecutivi con Balvano e nel derby ed ora distante quattro punti dall’lnvicta Matera che guida la classifica.

Polisportiva a 47 punti saldamente in terza posizione.

Nella prossima giornata l’ +ideale sarà impegnata ad Agromonte mentre la Polisportiva nel match casalingo con il Tramutola.

Tabellino 23^ giornata

Ideale Montescaglioso- P.L.Montescaglioso 1-1

IDEALE: Cifarelli S; Lomonaco, Martinelli, Passarelli, Ditaranto ,D’ Angelo,Mastrodomenico,Bitetti,Racamato,Putignano ,Sergio

A disp Rossetti, Palazzo A; Andrulli

Castellaneta T; Gjepali, Silvaggi, Musillo, Canterino,Suglia. All.Affortunato Francesco

POLISPORTIVA: Cifarelli A; Petruzzo, Basile ,Riccardi ,Montemurro ,Martino Forcillo, Colamonaco, Touchant Lovecchio, Dobrozi.

A disp. De Biase Giannotta, Menzella, Castellaneta Zocco Vitale, Carruozzolo. All. Leone Rocco

ARBITRO: Giuseppe Ferrarese di Matera

MARCATORI: Al 36′ pt. Basile ( PM) , al 32′ st. Mastrodomenico su rigore (IM)

NOTE: Espulsi Montemurro (PM) e Passarelli (IM) per reciproche scorrettezze.