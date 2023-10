Montescaglioso, Commemorazione dei Defunti e Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: ecco il programma

Giovedì 2 novembre 2023, in occasione della Giornata di Commemorazione dei Defunti, l’Amministrazione Comunale di Montescaglioso ha inteso organizzare una Santa Messa presso il Cimitero alle ore 10:30.

Sabato 4 novembre 2023, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, l’Amministrazione Comunale, ricordando il sacrificio di quanti hanno combattuto e hanno perso la vita per la difesa dei valori della Libertà, della Pace e della Democrazia, celebrerà, come da locandina, l’importante ricorrenza con una manifestazione alla quale tutti i cittadini sono invitati a partecipare ed in modo particolare le giovani generazioni.

Di seguito la locandina con i dettagli.

