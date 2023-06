Montescaglioso: al via il flash mob per dare inizio ai festeggiamenti di un compleanno speciale! Ecco i dettagli

Questa mattina, in Piazza Roma, sono iniziati i festeggiamenti di un compleanno speciale.

Spiega il sindaco di Montescaglioso, Vincenzo Zito:

“L’Avis Comunale Domovos Montescaglioso nei prossimi giorni compirà 30 anni ed ha organizzato una serie di eventi che si sono aperti quest’oggi con un simpatico flash mob alle ore 10.00.

È stato un momento in cui ritrovarsi e, certamente, ringraziare questa longeva associazione per quanto fatto in questi anni”.

Ecco le foto.

