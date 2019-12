Montescaglioso aiuta chi ha bisogno con l’appuntamento più atteso del Natale! Ecco di cosa si tratta

Torna “l’appuntamento più atteso a Montescaglioso nel periodo natalizio”: il Concerto della Speranza, tradizionale appuntamento musicale con incasso devoluto interamente in beneficenza per cause importanti.

Ecco quanto si legge in un post pubblico del Comune:

“Quest’anno siamo lieti di sostenere la Lega Italiana per la Fibrosi Cistica Basilicata Onlus, dopo aver già sostenuto – fra l’altro – Airc, Lilt, Telethon, il comune terremotato di Tolentino.

L’Orchestra di fiati “Rocco D’Ambrosio” ne è protagonista da sempre, con un programma vario e frizzante, in perfetta sintonia con lo spirito di festa del Capodanno.

Il direttore M° Giovanni Pompeo (che dedica passione, energie e tempo alla tutela, salvaguardia, promozione e rilancio delle bande meridionali) insieme allo staff della D’Ambrosio, hanno ideato per l’edizione di quest’anno un programma che presenta diversi elementi di forte interesse e novità.

Ben 4 marce sinfoniche, l’una diversa dalle altre: oltre a quelle dei (li possiamo chiamare così) “compositori in residence” Damiano D’Ambrosio e Agostino Panico, quest’anno sarà eseguita anche una marcia dell’eclettico musicista pugliese Giacomo Desiante, più una che non vogliamo svelare ora.

Sarà una vera sorpresa: rara, originale, internazionale, da “festeggiamenti mondiali!”.

Non mancheranno Rossini, né la famiglia Strauss (come da buone tradizioni internazionali).

Altra novità del concerto di quest’anno, la partecipazione di un musicista montese, che, partito come tutti dalla banda, sta da tempo facendo parlare di sé in Italia e all’estero: il sassofonista GIANFRANCO MENZELLA!

Per l’occasione, il M° Damiano D’Ambrosio ha riveduto un suo lavoro di oltre 30 anni fa: JAZZ SPRING.

Di questo fenomenale medley, ricordiamo qui solo un brano: “FEVER”, che è stato suonato e fatto diventare arte allo stato puro (sempre a Montescaglioso, e sempre con l’orchestra di fiati D’Ambrosio) da 2 tipi di passaggio in Abbazia: CHET BAKER nel 1985 (grazie a Mario Andriulli, altro grande talento montese che attendiamo per nuovi progetti) e PAOLO FRESU l’anno scorso, nel 2018 (grazie al progetto Civitars di Ales-Mibact-Comune di Montescaglioso realizzato dal Lams)”.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’evento.