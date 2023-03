Montescaglioso accoglie i nuovi nati del 2022: sarà una grande festa per grandi e piccini! Ecco il programma

In occasione della “Giornata Nazionale della Gentilezza ai nuovi nati”, alla quale la Città di Montescaglioso aderisce per la prima volta, l’Amministrazione Comunale ha organizzato per Domenica 19 marzo alcune iniziative curate dall’Assessore Francesca Fortunato.

“Accogliere i nuovi nati nella Comunità è un modo gentile per offrire ai bambini ed alle loro famiglie, e simbolicamente a tutta la Comunità, un messaggio di vicinanza e di sostegno nel delicato momento della nascita.

È il sogno di ogni amministratore avere una Comunità dove le persone interagiscano tra loro con rapporti di amicizia e collaborazione, dove non regni l’indifferenza ma la vicinanza e la gentilezza tra individui, dove le persone collaborino con la pubblica amministrazione e con le forze dell’ordine per offrire una Comunità solida e sicura per i bambini di oggi e quelli di domani.”

Spiega il programma l’amministrazione:

“Dalle ore 18.00, dunque, presso la Sala del Capitolo dell’Abbazia San Michele Arcangelo il Sindaco Vincenzo Zito e l’Assessore Francesca Fortunato daranno il benvenuto ai 47 bambini nati nel 2022, festeggiando così il loro arrivo all’interno della Comunità cittadina.

Il simbolo rappresentativo della giornata sarà la “Chiave della gentilezza” della Città che verrà consegnata ai nuovi nati insieme all’attestato di benvenuto.

Subito dopo seguirà lo spettacolo dedicato ai più piccoli “Scarpe in fuga” di e con Gino Marangi, per la rassegna “Piccolo Spazio Aperto”.

Lo spettacolo si terrà all’interno dell’Abbazia ed è riservato ai bambini dai 3 ai 5 anni (muniti di calze antiscivolo); i genitori possono assistere allo spettacolo.

Il numero dei partecipanti è limitato (solo per quanto riguarda il numero dei bambini). Lo spettacolo è gratuito, ma è assolutamente necessario prenotarsi all’indirizzo di posta elettronica gino.marangi@lalbero.org.

Anche se avete già dato in passato la vostra adesione, vi preghiamo di confermare.

Dopo la prenotazione, nel caso in cui non potreste partecipare, siete pregati di comunicarlo affinché si possa cedere il posto a chi sarà in lista d’attesa.

Infine, come da tradizione del 19 marzo, Gran Falò di San Giuseppe a cura della Pro Loco in Piazza Roma alle ore 19.00″.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)