Montalbano Jonico: dopo mesi di intenso lavoro, riapre finalmente questa strada! I dettagli

Ottime notizie per Montalbano Jonico.

Il Sindaco, Piero Marrese, annuncia:

“La strada di via Sant’Antuono è finalmente pronta ad accogliere nuovamente la viabilità!

Dopo mesi di intenso lavoro e paziente attesa, annunciamo la riapertura del tratto viario interessato dai lavori di consolidamento.

Dopo la messa in sicurezza, il nostro prossimo obiettivo sarà quello di sistemare il manto stradale e fare uno dei balconi più belli che si affacciano sull’agri.

Esprimiamo gratitudine per coloro i quali hanno pazientemente dovuto lasciare le proprie abitazioni per consentire la messa in sicurezza e tutti quelli che hanno contribuito per portare a termine questo importante risultato”.a

