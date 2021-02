Montalbano Jonico: “Dopo la vittoria per l’ufficio postale, arriva quella che consentirà ai centri estetici di stare aperti!”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato di Gabriele Propati, dirigente regionale della Lega:

“Siamo enormemente soddisfatti per aver ottenuto un altro grande risultato.

Di concerto con alcuni centri estetici del posto questa mattina è stata inviata a mezzo pec una richiesta al Sindaco di Montalbano ed al Presidente della Regione per chiedere di non far chiudere i centri estetici in zona rossa che purtroppo scatterà a partire da domani.

Lo abbiamo chiesto forti di una sentenza del tar Lazio che ne autorizza l’apertura anche nei luoghi soggetti a restrizione da zona rossa.

Non si poteva fare altrimenti.

La nostra iniziativa supportata da elementi giuridici ha sortito l’effetto richiesto, ovvero quello di autorizzare i centri estetici a rimanere aperti almeno fino al 5 marzo, in attesa del nuovo DPCM del governo Draghi.

È una vittoria del buon senso che dimostra il buon lavoro che la Lega Salvini Premier di Montalbano sta svolgendo nella cittadina jonica”.

