Montalbano Jonico: defibrillatori installati in punti strategici del comune. I dettagli

La defibrillazione cardiaca è una manovra essenziale per salvare una vita umana, di questo ed altro si discute oggi a Montalbano Jonico (MT) presso il Liceo Pitagora:

“È un bene che vengano organizzati questi eventi, un ringraziamento particolare al senatore Monteleone per la sua lungimiranza, a cui dobbiamo la Legge 120 con altri 86 senatori firmatari di diverso orientamento politico, ad Anna Gagliardi per la sua tenacia e il suo costante impegno, e a tutti gli altri che hanno collaborato nonché agli ospiti relatori, davvero tanti, per il loro prezioso contributo e ai rappresentanti delle istituzioni presenti.

Felice di poter considerare Montalbano ‘Città Cardio-Protetta’ con la dotazione di diversi defibrillatori installati nei punti strategici del nostro paese, nei luoghi dove si fa sport, nelle scuole e a breve anche in altre zone del nostro territorio.

Un grazie alla Fidas sezione di Montalbano per aver donato un nuovo defibrillatore al comune“.

Ecco alcune foto dell’incontro.

