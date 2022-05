Montalbano Jonico: auto abbandonata nella splendida riserva regionale dei calanchi! Ecco l’intervento

Buone notizie per il materano.

Ecco quanto fa sapere il Sindaco di Montalbano Jonico, Piero Marrese:

“Avevo chiesto di liberare la splendida riserva regionale dei calanchi di Montalbano Jonico dalla presenza ingombrante e deturpante, sotto ogni punto di vista, di un’auto abbandonata lì da diverso tempo.

Grazie alla splendida sinergia tra la Polizia Provinciale e i volontari dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montalbano Jonico, con un’operazione particolarmente complessa si è riusciti a recuperare e rimuovere la carcassa dell’auto, finita chissà come e per mano di chi nel pieno di quel vero e proprio paradiso rappresentato dai calanchi, nostro ‘fiore all’occhiello’ per tanti turisti.

L’amore e l’attenzione per il nostro territorio unitamente alla sinergia istituzionale ripagano sempre!”.

Ecco le foto che mostrano le operazioni di recupero del mezzo.

