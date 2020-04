Milano: il piccolo Leonardo, a 50 giorni di vita, sconfigge il coronavirus! “Oggi abbiamo un motivo in più per sorridere!”

Ha solo 50 giorni e ha già condotto la sua prima battaglia, la stessa che sta stremando molti in questi giorni.

Il piccolo Leonardo di Corbetta (Milano) non ha tradito il suo nome e, come sottolinea il Sindaco, Marco Ballarini:

“ha sconfitto il virus con la forza di un Leone!”.

Eh sì, perché il coronavirus, l’ormai noto nemico invisibile, per un attimo ha fatto temere per questo piccolo.

Ma la vita spesso sa sorprenderci e “il volto meraviglioso della speranza”, comeè stato ribattezzato dalla sua comunità, dopo un ricovero in ospedale, è stato dimesso.

A dare la notizia il Primo cittadino sul suo profilo social:

“Oggi abbiamo un motivo in più per sorridere, per essere felici, per sentirci ancor di più una Comunità unita.

Oggi guardiamo il volto meraviglioso della Speranza, la nostra speranza.

Corbetta, diamo il bentornato a casa al piccolo Leonardo, appena dimesso dall’Ospedale dove ha vinto la battaglia contro il Coronavirus!

Grazie di cuore Leo, grazie di cuore ai suoi genitori che non si sono mai arresi.

Avete portato l’estate nei cuori di tutti noi Corbettesi.

Forza Corbetta!”.

Buona vita Leonardo!a

