“Meteorite” avvistato nei cieli della Basilicata: boom di segnalazioni! Ecco i dettagli

“Una lunga scia luminosissima e infuocata, poi un boato“.

Come riporta rainews:

“Si sono susseguite sui social le segnalazioni di persone che ritengono di aver visto cadere nei cieli di Puglia e Basilicata un meteorite, simile a quello avvistato lunedì nel nord della Francia.

‘Il bolide si è frantumato in pezzi – racconta un uomo di Marconia – e ha emesso un bagliore chiaramente visibile per un secondo in buona parte del cielo’.

L’avvistamento risale alle 19 di ieri.

Non risultano richieste di aiuto ai Vigili del fuoco”.

