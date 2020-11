Meteo: torna il sole su Matera? Queste le ultime previsioni

Torna il sole su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Domenica 8 Novembre, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 19°C, la minima di 8°C.

Lunedì 9 Novembre, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata dovrebbe essere di 20°C, la minima di 8°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

