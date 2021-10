Meteo: su Matera torna la pioggia? Ecco le previsioni

Ottobrata agli sgoccioli, tornano piogge e clima autunnale sul resto del Paese.

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Venerdì 22 Ottobre, avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 22°C, la minima di 14°C.

Sabato 23 Ottobre, invece, avremo cielo sereno o poco nuvoloso il mattino, nubi sparse con pioggia il pomeriggio, cielo nuvoloso con locali aperture la sera.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 23°C, la minima di 14°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)