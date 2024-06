Meteo su Matera: ancora un po’ di pioggia e poi temperature in forte rialzo! Ecco le previsioni aggiornate

La circolazione depressionaria a lungo attiva sull’Italia alimenterà ancora qualche breve rovescio o temporale in Basilicata settentrionale tra la notte e la mattinata di lunedì, prima di allontanarsi definitivamente alla volta dell’Europa orientale.

Seguirà un rapido miglioramento tra il 4 e il 5 Giugno per effetto di una rimonta anticiclonica, foriera di ampi rasserenamenti e un graduale rialzo delle temperature: le massime si attesteranno su valori prossimi o superiori alla soglia dei 30°C.

Quindi che tempo ci aspetta su Matera nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Lunedì 3 Giugno, avremo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 29°C, la minima di 16°C.

Martedì 4 Giugno avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 28°C, la minima di 15°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.