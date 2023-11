Meteo: pioggia in arrivo su Matera! Ecco le previsioni aggiornate

La perturbazione (numero 4 del mese) che sta attraversando l’Italia mercoledì 8 porterà ancora piogge, a tratti anche intense, sulle regioni meridionali, per poi abbandonare definitivamente il nostro Paese.

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Mercoledì 8 Novembre, avremo cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi.

Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con rasserenamenti in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 11°C.

Giovedì 9 Novembre avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 7°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.

