Meteo Matera: tempo ancora inaffidabile, tra nuvole e schiarite. Ecco le previsioni

La circolazione depressionaria, che ha causato instabilità, si allontana, portando a un miglioramento, seppur con la presenza di molte nuvole.

La pressione atmosferica diminuisce, favorendo l’arrivo di aria più umida.

Tuttavia, in Basilicata, un’area di bassa pressione in quota, unita a correnti orientali, manterrà condizioni di instabilità atmosferica, con nuvolosità diffusa e possibilità di nuovi rovesci.

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Giovedì 3 Aprile avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 18°C, la minima di 9°C.

Venerdì 4 Aprile, invece, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 9°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.