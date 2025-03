Meteo Matera, temperature in lieve calo. Ecco le previsioni aggiornate

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile con qualche debole pioggia.

Le temperature, dunque, torneranno ad aumentare progressivamente nel corso della prossima settimana.

Come sarà il tempo per questo fine settimana sul Materano?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 22 Marzo nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio; schiarite in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 8°C.

Domenica 23 Marzo, invece, cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 11°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.