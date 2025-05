Meteo Matera: piogge e temperature in calo. Ecco le ultime previsioni

Dopo una fase stabile e soleggiata, l’alta pressione subirà un indebolimento a causa dell’arrivo di correnti umide, che favoriranno un progressivo aumento della nuvolosità sul territorio.

Nel corso dei prossimi giorni è atteso un peggioramento del tempo, con piogge e locali temporali che interesseranno diverse aree della regione.

A seguire, l’ingresso di venti settentrionali porterà un calo delle temperature, che si riporteranno su valori in linea con le medie stagionali.

Qual è il tempo che ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 9 Maggio avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 24°C, la minima di 12°C.

Domenica 10 Maggio, invece, previsti cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a rovesci anche a carattere temporalesco.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 23°C, la minima di 12°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.