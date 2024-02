Meteo Matera: peggioramento in agguato! Ecco gli ultimi aggiornamenti

Deciso cambiamento del quadro meteorologico nel corso della nuova settimana: tra il 19 e il 21 febbraio un nucleo d’aria fredda dai Balcani raggiungerà infatti il basso Adriatico, accompagnato da piogge e locali temporali, un sensibile calo termico e venti in rapido rinforzo dai quadranti nordorientali.

Cosa ci riserverà il meteo quindi nei prossimi giorni su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Martedì 20 Febbraio, avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio.

Schiarite in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 7°C.

Mercoledì 21 Febbraio avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 4°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.