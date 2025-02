Meteo Matera: come sarà il tempo nei prossimi giorni? Ecco le previsioni

Nuovo peggioramento del tempo ad avvio di settimana, con nuove piogge sparse già da questo da lunedì pomeriggio, localmente anche sotto forma di rovescio.

Apice della fase di maltempo attesa tra martedì e mercoledì con il minimo depressionario che tenderà a posizionarsi sulle regioni meridionali.

Ma che tempo ci attende nei prossimi giorni su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Martedì 25 Febbraio avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 7°C.

Mercoledì 26 Febbraio, invece, ci saranno cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 8°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.