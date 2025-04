Meteo Matera: calo delle temperature e forse pioggia in arrivo. Ecco le previsioni aggiornate

Il cielo sarà più nuvoloso per l’arrivo di correnti umide da sud-ovest, con temperature in aumento spinte dallo Scirocco.

La pressione scenderà, portando qualche pioggia, poi torneranno le schiarite.

In seguito, l’alta pressione porterà tempo stabile e in gran parte soleggiato, con qualche nuvola.

Ma che tempo ci attende su Matera per i prossimi due giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Giovedì 17 Aprile, avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio; previste schiarite in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 19°C, la minima di 13°C.

Per la giornata di Venerdì 18 Aprile cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge, previsti rasserenamenti in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 18°C, la minima di 8°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.