Meteo Matera, bel tempo e temperature in rialzo. Ecco le ultime previsioni

Dopo il freddo dei giorni scorsi e una fase di moderata instabilità atmosferica che persisterà fino a Giovedì, assisteremo a un rapido miglioramento grazie alla rimonta dell’anticiclone sub-tropicale.

Questo favorirà un netto ritorno del bel tempo, con cieli sereni, clima asciutto e un sensibile aumento delle temperature.

L’alta pressione garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, anche se nel corso delle giornate non si escludono locali annuvolamenti.

Ma qual è il tempo che ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Giovedì 10 Aprile avremo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 4°C.

Venerdì 11 Aprile, invece, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 20°C, la minima di 6°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.