Meteo Matera, arriva l’autunno: nuvole e temperature in calo! Ecco le previsioni

Le previsioni del meteo a Matera mostrano chiaramente come la stagione estiva sia ormai ufficialmente alle spalle.

L’autunno è cominciato da qualche giorno e ha già portato in città le sue caratteristiche.

Nei prossimi giorni si assisterà a un ulteriore calo delle temperature, che si era già verificato durante la scorsa settimana.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Giovedì 30 Settembre, avremo nubi sparse e schiarite per l’intera giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 26°C, la minima di 18°C.

Venerdì 1 Ottobre, invece, avremo nubi sparse e schiarite per l’intera giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 25°C, la minima di 16°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

