Meteo Matera, aprile al via con piogge e temperature in calo: le previsioni

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella fase iniziale, si attenua favorendo un tempo più asciutto, mentre l’ingresso di aria più secca porta ampi rasserenamenti.

Tuttavia, in Basilicata un’area di bassa pressione in quota, associata a correnti orientali, manterrà condizioni di instabilità atmosferica, con nuvolosità frequente e possibilità di nuovi rovesci.

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Mercoledì 2 Aprile avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio; previste schiarite in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 8°C.

Giovedì 3 Aprile, invece, avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 18°C, la minima di 9°C.

Venerdì 4 Aprile, invece, avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 6°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.