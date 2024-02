Meteo: ancora pioggia su Matera? Ecco le ultime previsioni

Il maltempo ha le ore contate.

Dopo la pioggia e l’allerta meteo della Protezione Civile, pare la situazione su Matera stia per cambiare.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Martedì 13 Febbraio, avremo nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 6°C.

Mercoledì 14 Febbraio avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 4°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.