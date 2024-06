Meteo: a Matera temperature minime e massime sempre più su! Ecco le previsioni aggiornate

Fase stabile, per effetto di una rimonta anticiclonica foriera di ampi rasserenamenti e di un graduale rialzo delle temperature: le massime si attesteranno su valori prossimi o superiori alla soglia dei 32-34°C nei settori pianeggianti non mitigati dalle brezze e lungo il versante ionico, ulteriore rialzo a inizio della prossima settimana.

Quindi che tempo ci attende nei prossimi giorni su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Domenica 9 Giugno, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi in serata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 34°C, la minima di 22°C.

Lunedì 10 Giugno avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 36°C, la minima di 22°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.