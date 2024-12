Meteo a Matera: crollano le temperature e arriva qualche fiocco di neve per le feste di Natale? Ecco le ultime previsioni

Il Natale con la neve, su Matera, sembra sempre più realistico.

A partire dalla giornata di domani è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche con crollo delle temperature.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, già da domani Lunedì 23 dicembre, si prevedono cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata,

La temperatura massima registrata pare che sarà di 8°C, la minima di 1°C.

Martedì 24 dicembre, assisteremo ad un crollo delle temperature che porteranno la Vigilia vicina a 0°.

Si prevedono cieli molto nuvolosi e coperti con pioggia e possibili fiocchi di neve

In attesa di ulteriori aggiornamenti e conferme, ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni con in dettaglio la giornata di domani.