Meteo a Matera: cattive notizie per Pasqua e Pasquetta? Queste le ultime previsioni

Giornata con qualche spiraglio di sole quella di oggi a Matera.

Pasqua è ormai alle porte ma se per caso in queste feste avete organizzato una gita nei boschi o una passeggiata all’aria aperta, dovrete fare i conti con il maltempo.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Domenica 17 Aprile, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 9°C.

Lunedì 18 Aprile, invece, avremo giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 8°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)