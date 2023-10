Metaponto: screening visivo gratuito per questi piccoli studenti! L’iniziativa

Anche quest’anno, nel mese di ottobre, si terrà la Campagna di prevenzione dell’Ambliopia a cura dei Lions di Matera i quali hanno deciso di portare, lunedì 23 ottobre alle ore 9:00, lo screening dell’ambliopia a Metaponto presso il Plesso “G. Rodari” dell’I.C. “Pitagora” di Bernalda.

Saranno sottoposti a visita i bambini della scuola dell’Infanzia con la collaborazione dei genitori, degli insegnanti e del dirigente scolastico Prof.ssa Maria Grazia Marciuliano.

L’evento è stato organizzato dai Club Lions Matera Host e Matera Città dei Sassi.

Partecipa allo screening visivo l’ortottista dott.ssa Anita Ferorelli che eseguirà le visite.

Assicurano la presenza i presidenti del Lions Club Matera Host Domenico Infante e del Lions Club Matera Città dei Sassi Lucia Elsa Maffei.

Il progetto ha ottenuto anche il Patrocinio del Ministero della Salute che alla fine della campagna analizzerà i dati epidemiologici.

Il Progetto Sight for Kids fa parte di un’azione che i Lions sviluppano a livello internazionale allo scopo di individuare il rischio di ambliopia (detto “occhio pigro”) in tempo per poter prendere provvedimenti di prevenzione e riabilitazione.

Accade che un occhio, pur sano, non viene usato, perché il cervello preferisce collegarsi con l’altro.

L’Ambliopia è una patologia oculare tipica dell’età infantile che comporta un deficit monolaterale o bilaterale dell’acuità visiva non correggibile con ausili ottici quali gli occhiali e che può diventare irreversibile se non trattata nei primissimi anni di vita.

Dall’anno sociale 2017-2018, quando il Service è iniziato in Italia, sono stati sottoposti a screening oltre 80.000 bambini, nonostante nel biennio della pandemia non sia stato possibile eseguirli per l’impossibilità di accesso alle scuole.

Di seguito la locandina con i dettagli.

