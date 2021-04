Metapontino: agricoltura messa in ginocchio dalle gelate dei giorni scorsi! La situazione

Di seguito le dichiarazioni dell’assessore regionale alle Politiche agricole, Francesco Fanelli:

“Sto monitorando personalmente, con gli Uffici competenti e con la preziosa collaborazione delle organizzazioni professionali agricole, la grave situazione che si è determinata a seguito delle gelate dei giorni scorsi.

In particolare, mi vengono segnalati ingenti danni al comparto frutticolo del Metapontino, della Val d’Agri e dell’Alto Bradano.

I tecnici del Dipartimento già sono stati allertati per iniziare subito le verifiche, dando seguito sia alle segnalazioni già pervenute che a quelle che perverranno, al fine di mettere in campo tutte le azioni possibili, anche straordinarie, in raccordo con le altre Regioni, considerato che l’eccezionale fenomeno calamitoso ha interessato diverse aree del paese”.

Così Gabriele Propati, dirigente regionale Lega Salvini:

“In merito alla gelata avvenuta nel metapontino che ha interessato anche il territorio di Montalbano, sollecitati da diversi agricoltori, ci siamo subito attivati presso gli uffici della Regione Basilicata i quali ci hanno garantito di essere già operativi a verificare e quantificare i danni subiti dagli agricoltori. Allo stesso tempo abbiamo interpellato i nostri rappresentanti in seno al Parlamento e Governo nazionale i quali ci hanno assicurato tutto il loro impegno in merito al risolvimento del problema.

La Regione Basilicata, attraverso l’assessore regionale Fanelli, ha già messo in moto la macchina organizzativa per chiedere lo stato di calamità. Tuttavia se non si interviene in deroga rispetto al decreto legislativo 102/2004 sarà difficile che si possa ottenere qualcosa in termini di indennizzi economici.

In una nota stampa il sottosegretario al Mipaaf Gianmarco Centinaio ha dichiaratamente affermato ‘di chiedere ristori per le colture che hanno subito danni dal maltempo’.

Probabilmente questa volta i buoni propositi potranno tradursi davvero in fatti concreti. Nei prossimi giorni l’assessore regionale Fanelli ed il consigliere regionale Cariello, insieme al sottoscritto, visiteranno alcune aziende del metapontino maggiormente colpite dalla gelata.

Invitiamo il Sindaco nonché Presidente della Provincia Marrese ad evitare di fare propaganda spicciola sulla pelle degli agricoltori; al contrario si attivi presso i suoi rappresentati del Pd al Governo per chiedere il superamento del decreto legislativo 102/2004.

È il momento di remare in un’unica direzione. Le fughe in avanti non aiutano sicuramente a risolvere il problema”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)