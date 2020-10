Melfi Fca, nuove assunzioni: ecco i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato di FIM- UILM-FISMIC- ACQF:

“Si è tenuta nel primo pomeriggio di oggi una riunione tra la direzione aziendale di Fca e il Comitato Esecutivo.

Nel suddetto incontro la direzione aziendale ha comunicato il ricorso all’assunzione di 50 lavoratori con contratto in somministrazione a tempo determinato a partire dai primi giorni di novembre; inoltre l’azienda ha comunicato la piena produttività per i mesi di novembre e dicembre.

Tale ricorso a lavoratori somministrati è finalizzato ad una temporanea necessità di allineamento dell’organico, teso a salvaguardare un adeguato livello della capacità produttiva dello stabilimento di Melfi per soddisfare la favorevole domanda di mercato dei modelli prodotti in sito e in particolare della Jeep Compass e delle nuove versioni ibride del marchio Jeep.

Questo ulteriore segnale è la riconferma che, anche in questo momento storico legato alla pandemia che sta mettendo a rischio tutte le certezze dell’industria mondiale, all’interno di FCA si registra che la grande scommessa, da noi vinta, messa in campo ormai da anni sta dando i risultati sperati.

Riteniamo che questo possa essere il giusto impulso per continuare tra mille difficoltà a fare il lavoro per il quale in questi mesi siamo stati chiamati.

Melfi oggi è ancora lo stabilimento di punta di tutto il gruppo FCA e da gennaio auspichiamo che con la fusione ormai alle porte della nuova società Stellantis resti lo stabilimento di punta anche del nuovo gruppo globale”.

