Medaglia d’oro per la lucana Orsola D’Onofrio a Taranto! Complimenti

Continua il percorso di crescita di Orsola D’Onofrio che porta a casa un nuovo successo.

Per la sorella minore di Terryana, come riporta rainews, al PalaMazzola di Taranto è arrivata la medaglia d’oro ai Campionati italiani Under 21 nella categoria Kata femminile.

Cinque le gare vinte, nell’ultimo atto, sconfitta la milanese Ederar Miriam con il punteggio di 25,70 a 24,30.

Un risultato che genera grandi aspettative verso i Campionati Europei che si disputeranno in Armenia dal 7 all’11 maggio.

Rassegna che vedrà impegnata, anche nella gara individuale, la sorella Terryana.