Matteo Salvini torna a Matera: i dettagli

Il leader nazionale della Lega Matteo Salvini domani torna nella nostra Matera.

Alle ore 18:00 inaugurerà la nuova sede provinciale del partito, sita in via Roma 72.

Ad annunciato il consigliere regionale della Lega della provincia di Matera, Pasquale Cariello, e il segretario regionale del partito Roberto Marti che specifica:

“Matteo Salvini, come sempre, combatterà in prima persona le battaglie per la Basilicata e per liberare la Puglia dopo 15 anni di centrosinistra: si riparte venerdì 17 luglio, alle 18, per inaugurare la sede provinciale di Matera.

Saremo lì, tutti insieme, con militanti, amici e simpatizzanti per sostenere i progetti di sviluppo e rinnovamento della Lega Salvini Premier.

In questo weekend comincia un lungo tour che vedrà il nostro Capitano presente anche nelle province di Taranto, Lecce e Brindisi con decine di incontri in 48 ore tra aziende, comitati elettorali e piazze di località turistiche.

Sono previste quattro manifestazioni pubbliche venerdì alle 20.30 a Martina Franca; sabato alle 19.30 a Gallipoli;

domenica alle 11.00 a Ceglie Messapica e alle 15.30 a Fasano. Il paese ha bisogno di una visione chiara e di un progetto serio di sviluppo: la Lega c’è!”.

